Nike: Analysten sehen Kurspotenzial von +24,53%

Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike legte gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,06% hin und erreichte somit nach einer Woche ein Plus von +2,03%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Die Aktie sei aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 116,74 EUR – das eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von +24,53%.

16 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 8 Experten sehen sie optimistisch als attraktive Anlageoption an. Dennoch gibt es auch Stimmen gegen die Nike-Aktie: So sind 1 Experte davon überzeugt, dass man diese verkaufen sollte und 2 weitere sogar der Meinung, dass dies sofort geschehen soll.

Das Guru-Rating für Nike bleibt mit einem Wert von 3,97 stabil.