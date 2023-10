Nike: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,22%

Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,38% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie sich insgesamt um +2,70% steigern und lässt damit den Markt relativ optimistisch erscheinen.

Allerdings geht die Meinung der Experten auseinander. Während 16 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere acht zu einem Kauf raten, geben neun Experten nur ein “Halten”-Rating ab. Lediglich ein einziger empfiehlt einen Verkauf und zwei sogar das sofortige Verkaufen der Aktien.

Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 111,66 EUR gesehen – was bedeutet, dass Nike aktuell Anlegern ein Kurspotenzial in Höhe von +21,22% eröffnet. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend am Markt.

Ein bewährter...