Nike: Analysten sehen Kurspotenzial von 17,64% auf 124,93 EUR

Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -3,46%, was die Bären am Markt bestärkt. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtverlust von -4,23%. Das mittelfristige Kursziel für Nike beträgt jedoch laut Meinung der Bankanalysten aktuell 124,93 EUR mit einem Potenzial von +17,64%.

• Nike verlor gestern -3,46%

• Mittelfristiges Kursziel bei 124,93 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.97

Von insgesamt 36 Analysten empfehlen 22 die Aktie als Kauf und sieben als starken Kauf. Weitere dreizehn Experten halten das Papier neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt ebenfalls unverändert bei einem Wert von 3.97.