Nike: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 126,13 EUR

Die Nike-Aktie bleibt nach Ansicht von Experten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 126,13 EUR. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,43% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Nike legt am 29.05.2023 um +0,26% zu

• Das aktuelle Kursziel für Nike beträgt 126,13 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,97

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Nike an der Börse einen Anstieg von +0,26%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine negative Entwicklung von -0,91%. Der Markt zeigt sich daher momentan relativ neutral.

Trotzdem sind die Bankanalysten im Schnitt optimistisch gestimmt und sehen ein erhebliches Potenzial in der Aktie. Von insgesamt 36 Analysteneinschätzungen raten aktuell sogar nur einer zum Verkauf. Die Empfehlungen verteilen sich wie folgt: