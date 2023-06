Nike: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 111,44 EUR

Die Aktie von Nike wird derzeit von Experten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 111,44 EUR, was einem Potenzial von +8,60% entspricht.

• Am 20.06.2023 sank die Nike-Aktie um -1,19%

• Das Kurspotenzial beträgt +8,60%

• 64,86% der Analysten empfehlen den Kauf von Nike-Aktien

• Der Guru-Rating Wert ist stabil bei 4,00

Gestern verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -1,19%, doch in den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +5,11%. Die aktuelle Einschätzung des Marktes scheint also relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Nike liegt derzeit bei 111 ,44 EUR und bietet Investoren ein beachtliches Potenzial zur Wertsteigerung. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 17 befragten...