Nike: Aktienkurs mit Kurspotenzial von +5,02% - Kursziel bei 103,69 EUR

Die Nike-Aktie hat sich gestern am Finanzmarkt um +0,16% entwickelt. Insgesamt liegt die Bilanz der letzten fünf Handelstage bei -1,43%. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein Kurspotenzial in Höhe von +5,02%, was einem mittelfristigen Kursziel von 103,69 EUR entspricht.

• Nike: Am 04.08.2023 mit +0,16%

• Das Kursziel von Nike liegt bei 103,69 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03

Obwohl einige Experten aufgrund der jüngsten Entwicklung skeptisch bleiben mögen – insgesamt sprechen sich aktuell 75% (17) für einen Kauf aus oder halten die Aktie (10). Nur zwei Experten raten zum Verkauf. Das “Guru-Rating” bestätigt diese Tendenz und bleibt unverändert auf dem guten Niveau von 4,03.