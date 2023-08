Nike: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 116,30 EUR

Die Nike-Aktie hat gestern an der Börse ein kleines Plus von +0,31% verbucht. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei einem Minus von -1,33%. Das Marktumfeld ist daher zurzeit eher pessimistisch.

Doch Analysten sehen das anders. Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für Nike bei 116,30 EUR liegt – ein Potenzial von +20,40%. Derzeit sind 66,67% der Analysten optimistisch eingestellt und empfehlen einen Kauf.

Das bewährte Guru-Rating bleibt mit 3,97 unverändert.