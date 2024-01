Nike Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Nike-Aktien haben in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt, so die Analyse von Experten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher wird Nike eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke zugewiesen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nike mit 1,44 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 15,5 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Performance der Nike-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -18,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Rückgang um 18,91 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt Nike eine Unterperformance und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Ergebnisse, da sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.

Insgesamt erhält Nike daher in den Bereichen Stimmung, Dividende, Branchenvergleich und technische Analyse ein "Schlecht"-Rating. Dies spiegelt die aktuellen Herausforderungen und die negative Entwicklung der Aktie wider.