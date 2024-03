Nike Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Nike-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Trend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (105,01 USD) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (102,74 USD) weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs der Aktie in der Nähe des Durchschnitts liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen bezüglich der Nike-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu neun negativen Handelssignalen führt. Insgesamt ergibt sich ein Bewertung von 9 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike einen Wert von 30,25, der im Vergleich zum Branchenmittel von 40,24 als deutlich günstiger erscheint. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Nike eine Dividendenrendite von 1,44 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt von 15,38 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale technische Bewertung, eine negative Stimmung in den sozialen Medien, eine gute fundamentale Bewertung und eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik der Nike-Aktie.