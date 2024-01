Nike Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dividendenrendite von Nike beträgt derzeit 1,44 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,06 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Nike daher als "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) von Nike liegt bei 74,14 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in letzter Zeit negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen der Anleger waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Aktie von Nike aufgrund dieser Faktoren als "Gut" bewertet.

