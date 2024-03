Nike Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Nike haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. Dies führt dazu, dass wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet allerdings auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Nike in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da 16 Kaufempfehlungen, 8 neutrale Bewertungen und nur eine negative Einstufung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 126,2 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 26,65 Prozent entspricht. Daher erhält Nike von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 99,64 USD um 5,05 Prozent unter dem GD200 (104,94 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 102,53 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nike-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien wurde Nike in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch einige gut bewertete Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.