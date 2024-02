Nike Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Nike liegt bei 29,29, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 46 für Nike an. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nike-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Nike-Aktie auf längerfristiger Basis 106,94 USD und auf kurzfristiger Basis 108,33 USD. Die letzten Schlusskurse liegen jeweils auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 30,25, was 54 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 65. Dies deutet darauf hin, dass die Nike-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Nike eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst wird Nike für diese Stufe daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.