Nike Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Nike-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 14,06 Prozentpunkte (1,37 % gegenüber 15,42 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der RSI der Nike liegt bei 85,8, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,16 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 17 Mal die Einschätzung "Gut", 9 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für Nike vergeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Kurzfristig liegen 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem einen Anstieg des Kurses um 16,41 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 126,38 USD. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Nike weist hier einen Wert von 30,25 auf, der deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 61,91. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine Empfehlung als "Gut".

Insgesamt deutet die Dividendenpolitik auf eine schlechtere Performance im Vergleich zur Branche hin, während die technische Analyse und die Bewertung durch Analysten gemischte Signale senden. Bei der fundamentalen Analyse schneidet Nike jedoch besser ab und wird als unterbewertet eingestuft.