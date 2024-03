Nike Aktie: Was jetzt noch zu tun ist!

Die aktuelle Kursentwicklung von Nike sorgt für Diskussionen unter den Analysten, die der Meinung sind, dass die Aktie momentan nicht angemessen bewertet wird. Das Kursziel wird auf 104,09 EUR festgelegt, was einem Potenzial von +10,50% entspricht.

Kursentwicklung und Einschätzungen

Am 01.03.2024 verzeichnete Nike einen Kursrückgang von -1,62%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich insgesamt ein Minus von -2,20%, was zu einer pessimistischen Stimmung auf dem Markt führt.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel für Nike bei 104,09 EUR. Diese Einschätzung würde den Investoren ein Potenzial von +10,50% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser positiven Entwicklung überzeugt.

Analystenmeinungen

Aktuell sind 16 Analysten der Ansicht, dass es sich bei Nike um einen klaren Kauf handelt. 10 weitere Analysten bewerten die Aktie ebenfalls optimistisch, jedoch nicht euphorisch. 12 Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus, während 1 Analyst die Aktie zum Verkauf empfiehlt. Ein weiterer Experte ist sogar der Meinung, dass Nike sofort verkauft werden sollte. Trotzdem sind insgesamt +65,00% der Analysten immer noch optimistisch gestimmt.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten wird das “Guru-Rating” als bewährter Trend-Indikator herangezogen. Dieses bleibt unverändert bei 3,98.

Insgesamt zeigen die Meinungen der Analysten und das Guru-Rating eine positive Einschätzung für die Nike-Aktie, obwohl die Kursentwicklung in den letzten Tagen zu Unsicherheiten auf dem Markt geführt hat. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kursziel von 104,09 EUR in Zukunft bestätigen wird.

