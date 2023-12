Nike Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Nike war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen erhält Nike auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Anlegerstimmung von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nike in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Outperformance von +6,59 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Nike deutlich über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nike-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 109,89 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag mit 108,02 USD knapp darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike mit 30,25 unter dem Branchendurchschnitt von 61,65. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und basierend auf fundamentalen Kriterien erhält Nike eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Nike in Bezug auf die Anlegerstimmung als neutral bewertet, während das Unternehmen in Bezug auf den Aktienkurs und fundamentale Kriterien positive Bewertungen erhält.