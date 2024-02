Nike Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) für Nike liegt bei 29,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 46 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Nike im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,9 Prozent erzielt, was 12,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -5,07 Prozent, und Nike liegt 15,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen voller negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nike gesprochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen 4 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal in Bezug auf die Kommunikation gab, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,44 Prozent liegt Nike 14,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf ein unrentables Investment hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.