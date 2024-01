Nike Aktie: Tut sie es schon wieder?

Branchenvergleich Aktienkurs: Nike übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 7 Prozent, mit einer Rendite von 7,35 Prozent. Die mittlere Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei 2,76 Prozent, was bedeutet, dass Nike mit 4,59 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Nike ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 85,8, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,16 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Technische Analyse: Der längerfristige gleitende Durchschnitt der Nike-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 109,74 USD, während der letzte Schlusskurs bei 108,57 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 109,81 USD, und auch hier wird die Nike-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Anleger: Die Diskussionen zu Nike in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, häuften sich in den letzten Wochen die negativen Meinungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Unternehmens. In diesem Zeitraum wurden 8 positive und 0 negative Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Nike bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.