Nike Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "XTPL":

Die Diskussionen über Nike in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen und auch die behandelten Themen waren hauptsächlich negativ. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. Zudem wurden in diesem Zeitraum acht positive und keine negativen Handelssignale ermittelt, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Nike daher als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 17 positive, 9 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat wurden 2 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben, was zu einer kurzfristigen Gesamteinstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nike liegt bei 126,38 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 16,14 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen das Rating "Gut" von den Analysten.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend schlechteres Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, und auch die Diskussionen um das Unternehmen haben abgenommen. Daher erhält die Nike-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat sich die Aktie von Nike sehr gut entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzungen Nike neutral bis gut bewerten, während die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung auf eine negative Tendenz hinweisen.