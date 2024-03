Nike Aktie: So kann man sich irren!

Die Analysten haben eine gemischte Meinung zu Nike. In den letzten 12 Monaten haben 16 Analysten eine Kaufempfehlung, 9 eine neutrale Empfehlung und 1 eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nike liegt bei 125,52 USD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 20,78 Prozent entspricht. Basierend auf dem aktuellen Kurs von 103,93 USD wird dies als positiv bewertet.

Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie von Nike aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 30,25 liegt es 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 40,63 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat die Nike-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,9 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -14,61 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Nike um 14,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Leistung von Nike daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine Verschlechterung hin, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.