Nike Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "South32":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nike in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Nike unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Nike liegt bei 73,26, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 72,36 auf einem Niveau, das zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Damit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Nike mit 1,44 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 15,5 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike liegt derzeit bei 30,25, was 51 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert von 62 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Sollten Nike Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Nike jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nike-Analyse.

Nike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...