Nike Aktie: Reine Nervensache!

Die aktuelle Dividendenpolitik von Nike wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche deutlich schlechter ausfällt. Die Stimmung im Internet bezüglich Nike hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie als neutral eingestuft. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nike-Aktie neutral eingestuft wird, wobei der RSI7 einen positiven Wert und der RSI25 einen neutralen Wert aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

