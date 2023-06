Nike: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 126,24 EUR

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Nike derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird auf 126,24 EUR geschätzt, was ein Potential von +25,44% bedeutet.

• Nike legt am 02.06.2023 um +4,00% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 126,24 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,97

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Nike einen Aufschwung um +4,00%. Innerhalb der letzten vollständigen Handelswoche beträgt das Plus insgesamt +0,25%, was eine neutrale Marktstimmung vermuten lässt.

Die Meinungen der Analysten in den Bankhäusern unterscheiden sich allerdings deutlich und zeigen verschiedene Einschätzungen bezüglich des aktuellen Trends. Während einige Experten eine positive Entwicklung erwarten und diesbezüglich optimistisch sind (61%), gibt es auch skeptische Stimmen im Markt.

15 Analysten halten die...