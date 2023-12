Nike Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Sportartikelhersteller Nike weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,37 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgüter einen Ertrag von 14,09 Prozentpunkten niedriger ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Nike derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf der 7-Tage-Basis beträgt der RSI 79,47 Punkte, während auf der 25-Tage-Basis die Aktie als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend negativer wurde. Dies führt zu einer negativen Bewertung dieses Punktes. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren negativen Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Nike eine Rendite von 7,35 % auf, was mehr als 7 % über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit 5,02 % deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Nike-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und das Sentiment der Anleger als negativ bewertet werden, während die Aktienkursentwicklung positiv bewertet wird.