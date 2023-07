Nike-Aktie: Kursziel von 112,05 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktienbewertung von Nike wird von den Bankanalysten als nicht richtig eingeschätzt. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 112,05 EUR mit einem Kurspotenzial von +13,75%. Allerdings sind einige Experten skeptisch aufgrund des schwachen Trends in den letzten fünf Handelstagen.

• Am 06.07.2023 hat die Nike-Aktie einen Anstieg um +0,05% verzeichnet

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,05 EUR

• Gurus bewerten Nike weiterhin mit 4,00

Trotz eines geringen Anstiegs um +0,05% am gestrigen Tag ist die Stimmung am Markt pessimistisch und resultiert nach einer Woche Handelsentwicklung in einem Rückgang von -5,48%. Die positiven Einschätzungen der Analysten bestätigen das Potential der Aktie für Investoren.

Von insgesamt 17 Analysten empfehlen allein sieben ein Kauf-Rating und weitere elf bewerten die Aktie als...