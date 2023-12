Nike Aktie – Kurssturz ist für Platow Brief Signal zum Einstieg. Und nicht nur Nike, auch Puma…

Sportartikel – Nike sorgt für Schockmoment

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen sorgten am Donnerstagabend (21.12.) die Q2-Zahlen (per 30.11.) von Nike für einen Paukenschlag in der gesamten Sportartikelindustrie. Der weltweite Branchenprimus enttäuschte vor allem mit der Umsatzentwicklung sowohl im abgelaufenen Quartal als auch für den weiteren Jahresverlauf.

Im Q2 stiegen die Erlöse zwar um 1% auf 13,39 Mrd. US-Dollar. Der Konsens von 13,46 Mrd. US-Dollar wurde damit jedoch verfehlt. Für das laufende Q3 wird ein Umsatzrückgang erwartet und für das Gj. 2023/24 (per 31.5.) sollen die Erlöse nur noch um 1% (zuvor: mittlerer einstelliger Prozentbereich) steigen. In der Telefonkonferenz führte CFO Matthew Friend die schwache Geschäftsentwicklung auf unvorteilhafte Währungseffekte und auf den niedrigeren Auftragsbestand im Großhandel (56% vom Umsatz) im 2. Halbjahr zurück. Nicht nur die Umsatzentwicklung in Nordamerika (-3% im Q2; 42% vom Umsatz) machte dem Sportartikelhersteller zu schaffen, auch der um 4% gesteigerte Umsatz in China (Umsatzanteil: 14%) lag unter den Erwartungen. Die Meldung sorgte nachbörslich für einen regelrechten Kurseinbruch der NYSE-Aktie (109,33 Dollar; US6541061031) um 12%.