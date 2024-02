Nike Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Nike erhält gemischte Bewertungen von Analysten, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 27 Analystenbewertungen, von denen 17 als "Gut", 9 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Die kurzfristige Bewertung der Aktie basierend auf den Studien des vergangenen Monats ist als "Neutral" eingestuft, mit einer Kursprognose von 126,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,31 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Nike ist neutral, basierend auf der Untersuchung von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer schlechten Bewertung führte. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine gute Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Nike-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,6 Prozent erzielt, was 12,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -1,82 Prozent, wobei Nike aktuell 16,78 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Nike ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,25 auf, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie relativ günstig ist und daher auf Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.