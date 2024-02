Nike Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten zwölf Monaten hat Nike insgesamt 27 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Analystenbewertung für die Aktie ist "Gut", mit 17 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Im vergangenen Monat gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Dadurch wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose für die Aktie beträgt 126,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 22,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike liegt bei 30,25 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 40,43. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Nike beträgt 1,44 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,06 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nike eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den sozialen Medien wurde Nike in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Die Auswertung ergab auch 2 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.