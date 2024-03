Nike Aktie: Jetzt knallt es!

Die Analystenbewertung von Nike-Aktien ergibt auf langfristiger Basis eine Einschätzung als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten wurden 16 Bewertungen als "Gut", 9 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen der Analystenbewertungen zu Nike. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 125,52 USD, was einer Erwartung von 28,57 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 97,63 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nike-Aktie mit 97,63 USD um -7,25 Prozent unter dem GD200 (105,26 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, steht hingegen bei 103,55 USD, was einen Abstand von -5,72 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Nike-Aktie als "Schlecht" anhand der Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Nike spiegeln eine vermischte Stimmung wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Acht Handelssignale ergeben ein Bild von 8 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nike bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Nike eine Dividendenrendite von 1,44 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,4 liegt, was zu einer Differenz von -13,96 Prozent führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.