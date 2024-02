Nike Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Dividendenrendite von Nike beträgt derzeit 1,44 Prozent, was leicht über dem Durchschnitt von 1,06 Prozent liegt. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Nike als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Nike insgesamt 27 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Von den Bewertungen waren 17 positiv, 9 neutral und 1 negativ. Insgesamt wird die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft, aber die durchschnittliche Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 22,21 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -2,73 Prozent im vergangenen Jahr und -3,79 Prozent im letzten Monat im Vergleich zu den gleitenden Durchschnittskursen. Aufgrunddessen wird die Nike-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Nike in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"- oder "Gut"-Bewertung, basierend auf den Analysen und Bewertungen der letzten Zeit.