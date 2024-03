Nike Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe Inc":

Der Aktienkurs von Nike verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,62 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -13,46 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Nike um 12,57 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen zeigte keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Nike-Aktie führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie sowohl vom durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (104,83 USD) als auch vom durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 50 Handelstage (102,31 USD) um -3,83 Prozent bzw. -1,46 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 mal die Einschätzung Gut, 5 mal die Einschätzung Neutral und 0 mal das Rating Schlecht für die Nike-Aktie vergeben, was langfristig ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite aus ergibt. Auch die Prognose der Analysten für den aktuellen Kurs von 100,82 USD deutet auf eine Entwicklung von 15,85 Prozent hin, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.