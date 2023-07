Nike Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Kurs der Aktie Nike steht am 13.07.2023, 09:31 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 107.76 USD. Der Titel wird der Branche "Schuhe" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Nike entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 30,25. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nike zahlt die Börse 30,25 Euro. Dies sind 53 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 64,26. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nike investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,27 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,34 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 112,65 USD. Der letzte Schlusskurs (107,76 USD) weicht somit -4,34 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (112,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,37 Prozent), somit erhält die Nike-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Nike-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

