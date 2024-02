Nike Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike beträgt derzeit 30,25 und liegt 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter Branche, der bei 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende hat Nike eine Ausschüttung von 1,44 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,45 % niedriger ist. Die Differenz von 14,01 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Nike eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analysten haben unterschiedliche Meinungen zu Nike. In den letzten 12 Monaten ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut", da es 16 Kaufempfehlungen, 9 neutrale und eine negative Bewertung gibt. Allerdings zeigen die Bewertungen der Analysten der letzten Monate eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 125,52 USD, was einer Entwicklung um 21,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Nike, wobei das KGV und das Kursziel der Analysten auf eine Unterbewertung und eine positive Entwicklung hindeuten, während die Dividende und das Sentiment im Internet zu einer eher negativen Einschätzung führen.