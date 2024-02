Nike Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Bewertung der Nike-Aktie durch Analysten ergibt sich aus verschiedenen Empfehlungen, die in den letzten 12 Monaten abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung, da 16 Analysten die Aktie als "Gut" bewertet haben, während 9 eine neutrale und 1 eine schlechte Einschätzung abgegeben haben. Die jüngsten Bewertungen führen jedoch zu einer neutralen Gesamteinschätzung, da im letzten Monat 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben wurden.

Interessant ist auch das Kursziel der Analysten für die Nike-Aktie, welches im Durchschnitt bei 125,52 USD liegt. Dies würde einer erwarteten Kursentwicklung von 21,51 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 103,3 USD liegt. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 106,31 USD verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -3,76 Prozent, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,25, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings haben statistische Auswertungen auch eine überwiegend positive Stimmung in Bezug auf Kaufsignale ergeben, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.