Nike Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs von Nike hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 0,3 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nike im Branchenvergleich eine Underperformance von -18,91 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,67 Prozent im letzten Jahr, und Nike lag 14,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike mit einem Wert von 30,25 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 62,13, was einen Abstand von 51 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 108,19 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 100,77 USD liegt, was eine Abweichung von -6,86 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 109,27 USD über dem aktuellen Kurs (100,77 USD), was eine Abweichung von -7,78 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Nike derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,5 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.