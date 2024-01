Nike Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nike gesprochen. Aus diesem Grund stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Nike insgesamt 27 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 17 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nike vor. Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 126,38 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,21 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Nike erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 108,7 USD mit dem aktuellen Kurs (100,94 USD) eine Abweichung von -7,14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 109,94 USD über dem letzten Schlusskurs und erhält eine "Schlecht"-Rating. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 30 für Nike, was bedeutet, dass die Börse 30,25 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" Branche. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.