Nike Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike liegt derzeit bei 30, was bedeutet, dass die Börse 30,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Nike zahlt. Dieser Wert ist 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 61 im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieses niedrigeren KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und daher als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten gab es 17 positive, 9 neutrale und 1 negative Einschätzung von Analysten für Nike, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die aktuelle durchschnittliche Empfehlung für die Nike-Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) mit einem Kursziel von 126,38 USD, was einem potenziellen Anstieg von 23,54 Prozent entspricht.

In sozialen Medien wurde Nike in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 7 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt und die Anleger-Stimmung neutralisiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 102,3 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Nike-Aktie aufgrund des niedrigen KGV als unterbewertet eingestuft und erhält sowohl von Analysten als auch von der Anleger-Stimmung eine überwiegend positive Einschätzung.