Nike Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nike betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50,94 Punkte, was bedeutet, dass Nike momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,12 ebenfalls eine neutrale Bewertung an.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Nike im letzten Jahr eine Rendite von -18,6 Prozent erzielt, was 12,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -1,82 Prozent, und Nike liegt aktuell 16,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie für die letzten 200 Handelstage (107,63 USD) um -5,45 Prozent vom letzten Schlusskurs (101,76 USD) ab. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (108,93 USD) erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nike zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Nike daher für das Sentiment und Buzz mit "Schlecht" bewertet.