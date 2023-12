Nike Aktie: Anleger sollten sich auf etwas Neues gefasst machen!

Die Aktie von Nike wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel etwa 4,28% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 26.12.2023 verzeichnete Nike einen Kursrückgang von 0,07%. Das aktuelle Kursziel für Nike liegt bei 102,26 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Markteinschätzung

In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, verzeichnete Nike einen kumulativen Rückgang von 11,97%, was auf eine derzeit relativ pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Analysen der Bankhäuser

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten zum mittelfristigen Kursziel von Nike liegt bei 102,26 EUR, was einem Kurspotenzial von +4,28% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends. Von 16 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet, während 8 Analysten sie als kaufenswert, aber nicht euphorisch einschätzen. 11 Experten halten die Aktie für neutral und nur 1 Analyst empfiehlt den Verkauf. Zudem gibt es Experten, die sogar den sofortigen Verkauf von Nike-Aktien empfehlen.

Optimistische Einschätzung

Trotz der gemischten Meinungen der Analysten bleibt der Anteil der optimistisch eingestellten Experten mit 64,86% noch vergleichsweise hoch.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten wurde das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” verwendet, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt lässt die aktuelle Marktlage von Nike Raum für unterschiedliche Einschätzungen, wobei die Aktie von einigen als unterbewertet angesehen wird, während andere aufgrund des jüngsten Trends eher vorsichtig sind. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Marktlage in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird.

