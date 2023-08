Nike-Aktie: Analysten sehen starkes Kurspotenzial

Die Nike-Aktie hat gestern eine positive Entwicklung von +0,39% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen sank der Kurs allerdings um -1,06%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch Bankanalysten sind anderer Meinung und sagen, dass das wahre Kursziel bei 116,06 EUR liegt – ein Plus von +18,36% vom aktuellen Preis entfernt. Dies zeigt ein mittelfristiges Potenzial für Investoren.

16 Analysten empfehlen die Aktie als einen starken Kauf und weitere 8 teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch. 9 Experten geben dem Wert “halten” und nur einer sagt “verkaufen”. Zwei Experten vertreten die Auffassung, dass Anleger Nike sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,97 unverändert hoch und bestätigt damit die positiven Erwartungen der Analysten für die zukünftige Entwicklung des...