Nike Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Nike-Aktie wird der aktuelle RSI-Wert mit 43,91 angegeben, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Bewertung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Für die Nike-Aktie wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Nike-Aktie als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 30,25 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 62,27 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse wird die Nike-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 109 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 105,06 USD liegt, was einer Abweichung von -3,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 110,13 USD weist auf eine Abweichung von -4,6 Prozent hin, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse ebenfalls das Rating "Neutral".