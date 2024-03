Nike Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nike ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Analyse zeigt, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,7 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen sowie die einfache Charttechnik führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike mit einem Wert von 30,25 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 40,49, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich schneidet Nike im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.