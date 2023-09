Nike Aktie im Abwärtstrend: Quartalszahlen und Analystenschätzungen erwartet

Im Gegenteil, der Kurs befindet sich unter dem Durchschnittswert und zeigt somit einen klaren Abwärtstrend. Die nächsten wichtigen Widerstände liegen bei ca. 132,55 EUR und 145,23 EUR. Sollte der Kurs diese Widerstände überwinden können, könnte dies auf eine Trendumkehr hindeuten. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Unterstützungslinien bei etwa 106,75 EUR und 98,95 EUR.

Fazit: Die Quartalszahlen von Nike werden in einer Woche erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Analysten prognostizieren einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal sowie einen Rückgang beim Gewinn. Auf Jahressicht wird jedoch ein positiver Trend erwartet, mit einem Anstieg des Umsatzes und einem leichteren Rückgang des Gewinns. Die Nike Aktie hat in den letzten 30 Tagen an Wert verloren und...