Niitaka Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Niitaka. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Niitaka-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Niitaka-Aktie beträgt 75,76, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 80 ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Niitaka-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2052,22 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1826 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -11,02 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2010,58 JPY) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,18 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Niitaka-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Niitaka wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz generiert hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Niitaka in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".