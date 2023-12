Niitaka Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung am Aktienmarkt kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Niitaka untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Niitaka diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI), ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Niitaka beträgt derzeit 75,44 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 70,76 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein "Neutral"-Rating für Niitaka. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 2059,85 JPY, aber der letzte Schlusskurs (1911 JPY) weicht um -7,23 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt mit einem Unterschied von -6,36 Prozent zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Niitaka-Aktie somit sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.