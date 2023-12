Niigata Kotsu im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Niigata Kotsu liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 52,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristigere RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Niigata Kotsu daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Niigata Kotsu auf 2036,52 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2049 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +0,61 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2041,18 JPY, was zu einem Abstand von +0,38 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an fünf Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten Tagen hat sich die Diskussion jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Niigata Kotsu konzentriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Niigata Kotsu in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.