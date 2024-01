Niigata Kotsu Aktie: Das war ja klar …

Niigata Kotsu hat in den letzten zwei Wochen vorwiegend negative Bewertungen in den sozialen Medien erhalten. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Niigata Kotsu-Aktie beträgt aktuell 44, was ein "Neutral"-Rating bedeutet. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Niigata Kotsu-Aktie eine geringe Entfernung vom GD200 und GD50 auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.