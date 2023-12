Niigata Kotsu Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Niigata Kotsu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2037,36 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2046 JPY nahe diesem Wert, was einen Unterschied von +0,42 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und die Aktie daher auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen ein positives Bild von Niigata Kotsu, da in den Kommentaren und Meinungen in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Auf dieser Basis wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Niigata Kotsu-Aktie liegt bei 46,15 und der RSI25 bei 46,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Bewertung der Anlegerstimmung und des Sentiments ein "Neutral"-Rating für die Niigata Kotsu-Aktie.