Niigata Kotsu Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Niigata Kotsu zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Niigata Kotsu. Der GD200 des Wertes liegt bei 2037,03 JPY, was einer Abweichung von +0,39 Prozent vom Aktienkurs (2045 JPY) entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Wert von 2039,46 JPY eine Abweichung von +0,27 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"- Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Niigata Kotsu diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Niigata Kotsu weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt wird Niigata Kotsu also mit "Neutral" bewertet.