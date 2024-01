Niigata Kotsu Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Niigata Kotsu-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2036,25 JPY, während der aktuelle Kurs 2056 JPY beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +0,97 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 2043,68 JPY, was einer Differenz von +0,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Niigata Kotsu-Aktie zeigt einen Wert von 31 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 41,79 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Niigata Kotsu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird jedoch festgestellt, dass das Unternehmen in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen erfahren hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Niigata Kotsu-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen über Niigata Kotsu geführt wurden. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Niigata Kotsu-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.