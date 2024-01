Niigata Kotsu Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Niigata Kotsu ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, waren acht Tage von negativer Kommunikation geprägt, während an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Niigata Kotsu-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 44,44, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 50,79, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Niigata Kotsu-Aktie derzeit bei 2036,28 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 2049 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer positiven Abweichung von +0,62 Prozent zum GD200 und einer minimalen Abweichung von +0,33 Prozent zum GD50 für die vergangenen 50 Tage.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Niigata Kotsu zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Niigata Kotsu aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch völlig unbeachtet bleibt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des negativen Stimmungsbildes und einer neutralen Einschätzung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse.